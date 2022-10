Censo 2022 é prorrogado até dezembro por falta de funcionários

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) adiou para o início de dezembro o prazo final para coleta de informações do Censo Demográfico de 2022. O Instituto enfrenta dificuldades relativas à falta de pessoal para atuar como recenseador em determinados locais.

O instituto manteve, no entanto, a previsão de divulgar os dados do censo até o fim .

Segundo o diretor de Pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo, apenas cerca de metade da população estimada do Brasil foi recenseada de 1º de agosto até agora, por isso decidiu-se prorrogar o prazo dos trabalhos.

“A grande dificuldade que se encontrou foi de recrutamento de recenseadores, portanto o IBGE está tomando decisões importantes para aumentar a possibilidade de recrutamento e concluir, com isso, a operação do Censo Demográfico 2022”, disse Azeredo, em vídeo divulgado (4) no site do IBGE.

Em todo o país, o IBGE conta com 95.448 recenseadores em ação, o equivalente a 52,2% do total de vagas disponíveis. Desde o início da operação de coleta de dados, em 1º de agosto, até 2 de outubro, foram recenseadas 104,44 milhões de pessoas, em 36,567 milhões de no País. Esse total de pessoas entrevistadas corresponde a 49% da população estimada do País.

Recentemente, o instituto tem sofrido críticas de seus funcionários. Os motivos envolvem principalmente a precarização do trabalho, como problemas no atraso de pagamento de auxílios e demora no depósito de salários. Além disso, existem reclamações acerca de assédios sofridos durante as pesquisas.

Censo 2022 já coletou dados de mais de 1 milhão de pessoas em MS

divulgou ontem (3) o segundo balanço da coletado Censo Demográfico 2022, que desde o início da operação, em 1º de agosto, até o dia 2 de outubro, entrevistou 1.167.011 pessoas em 407.812 domicílios de Mato Grosso do Sul. No país, o censo contou com a adessão de mais de 104 milhões de pessoas.

Segundo o balanço, até 30 de setembro de 2022 foram 37.074 indígenas e 1.071 quilombolas contabilizados no Estado. No país, 860.358 indígenas (0,82% de toda a população recenseada até agora) e 740.923 quilombolas (0,71%) já foram contados.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.