Nova ferramenta prevê ajudar no monitoramento e combate a focos de incêndio na BR-163

As concessionárias de CCR Rodovias contam com uma nova ferramenta para monitoramento de focos de incêndio às margens dos 3.615 quilômetros de vias federais, estaduais e municipais administradas pelas 11 concessionárias do Grupo CCR em cinco estados do País. Em Mato Grosso do Sul, o monitoramento é feito pela CCR MSVia ao longo dos 845,4 quilômetros da BR-163/MS.

Trata-se da plataforma SMAC, da Climatempo, que analisa em tempo real as informações de satélites climáticos e, por meio de georreferenciamento, emite alertas sobre a existência de focos de queimadas às margens das rodovias administradas pelas concessionárias ou a presença de plumas de fumaça em regiões próximas. As informações são visíveis a partir de telões instalados nos Centros de Controle Operacional.

Por meio das informações do SMAC (Sistema de Monitoramento e Alerta Climatempo) e em conjunto com os sistemas que as concessionárias já possuem, como câmeras de circuito fechado de TV (CFTV) e viaturas de inspeção de tráfego que percorrem as rodovias 24 horas por dia, os operadores dos CCO’s podem agir com mais assertividade no encaminhamento de equipes e recursos para o atendimento de ocorrências. “Este é um complemento para as nossas ações de monitoramento. Ao identificar um alerta na tela, o operador poderá verificar, por meio das câmeras, a existência do foco, a intensidade dele e avaliar quais são as medidas operacionais necessárias”, explica Neucelia Cevalhos, coordenadora de eficiência operacional de CCR Rodovias.

Além de monitorar em tempo real as condições climáticas, incluindo a existência de focos de incêndio e calor em áreas próximas às rodovias, o Sistema também oferece previsões sobre o risco de novas ocorrências em períodos de até quinze dias, levando em consideração fatores como ondas de calor, índices de umidade, entre outros. “Com esta ferramenta, conseguimos prever cenários e aumentar a eficiência das nossas ações, tendo como premissa a segurança viária das rodovias que administramos”, comenta Fausto Camilotti, diretor de Operações de CCR Rodovias.

“Por meio do SMAC, a Climatempo monitora e envia alertas, 24h por dia, sobre condições meteorológicas adversas que podem afetar as operações das rodovias sob a gestão do Grupo CCR” afirma Jessica Mendes, meteorologista da Climatempo responsável pela negociação da parceria.

Para o combate aos focos de incêndio, as concessionárias de CCR Rodovias posicionam caminhões-pipa em pontos estratégicos para atuar de forma rápida no controle de focos de incêndio. As viaturas de inspeção, guinchos leves e pesados possuem abafadores e as equipes que atuam nestes veículos são treinados para atuar no primeiro combate aos focos menores. Em ocorrências de grande porte é acionado o Corpo de Bombeiros, que possui os recursos necessários para este tipo de situação.

A contratação da ferramenta do Climatempo faz parte da estratégia de resiliência climática do Grupo CCR, que leva em consideração o tema das mudanças climáticas como variável na estratégia de negócios da Companhia, mapeando os riscos climáticos e seus impactos e influenciando os planos de crescimento das operações, a gestão dos ativos no dia a dia e a elaboração de planos de mitigação.

Queimadas

Levantamento realizado pelo Grupo CCR nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul apontou aumento de 266% no total de atendimentos a focos de incêndio no primeiro semestre de 2024 (janeiro a junho) em comparação ao mesmo período do ano passado.

Entre os fatores que podem contribuir para incidência de queimadas, estão condições climáticas, característica da vegetação lindeira, proximidade de trechos urbanos, e, principalmente, a ação humana. Além do problema ambiental, a propagação do fogo representa risco à segurança dos motoristas, pois a fumaça reduz a visibilidade.

Ao se deparar com situação de fumaça na pista, o motorista deve reduzir a velocidade, não parar sobre a faixa de rolamento, a orientação é buscar um local seguro, fechar os vidros do veículo e posicionar o sistema de ventilação na posição recircular, manter distância segura e não ligar o pisca-alerta com o veículo em movimento.

Com Informações CCR Rodovias

