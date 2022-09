Cassems realiza roda de conversa sobre saúde mental com aula de Yoga e Mindfulness

Ação faz parte da Campanha Setembro Amarelo é aberta para toda a sociedade e tem o objetivo de reforçar importância do cuidado com a saúde mental

A Cassems realiza no sábado (24), roda de conversa sobre a importância do cuidado com a saúde mental no Parque das Nações Indígenas a partir das 8h30. O evento é gratuito, aberto para toda a sociedade, e na programação estão aulas de Yoga e de Mindfulness. A ação é realizada por meio da Diretoria de Assistência à Saúde da Caixa dos Servidores e são alusivas à Campanha Setembro Amarelo de prevenção e conscientização do suicídio.

Segundo a diretora de assistência à saúde Maria Auxiliadora Budib, cuidar da saúde mental sempre foi uma das prioridades da Caixa dos Servidores. “O foco da Cassems sempre foi a prevenção, então cada roda de conversa contará com a presença de uma equipe multiprofissional do plano de saúde para dialogar sobre a importância do cuidado com a saúde mental. É uma atenção especial com a saúde mental dos nossos beneficiários porque entendemos que esse cuidado é um excelente instrumento para salvar vidas”.

Além da roda de conversa no sábado, a Cassems promoveu encontros nos dias 15, 16 e 19 de setembro com servidores públicos para abordar o tema e segundo a coordenadora do setor de psicologia da Cassems Claudia Szukala as ações possibilitam espaços de discussão e construção de conhecimento sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. As rodas de conversa são importantes aliadas na prevenção ao suicídio, tido como um grave problema de saúde mundial. “Aproveitamos o mês de setembro – momento de olhar para a prevenção do suicídio – para intensificar nossas ações e levar aos nossos beneficiários momentos em que possamos refletir sobre a importância da saúde mental e cuidados que precisamos ter para prevenir o suicídio”, ressalta Szukala.

Segundo a professora Isis Neves, que irá ministrar a aula de Yoga, a prática da atividade física traz alguns benefícios para a saúde mental, entre eles a melhora do humor e combate a depressão, na qualidade do sono, na autoestima, além de ajudar a acalmar a mente. “Isso acontece, entre outras razões, porque o yoga atua diretamente sobre funções neurológicas e hormonais, trazendo um equilíbrio maior e ajudando na integração harmoniosa entre o corpo e a mente”, ressalta Isis.

A roda de conversa sobre Mindfulness será conduzida pelo psicólogo Ricardo Teiji Takaki, e segundo ele a ‘atenção plena’ é uma técnica antiga, mais conhecida como meditação, uma prática em que a concentração e a atenção são focadas em algo que pode ser um objeto exterior, a respiração, às sensações corporais. “Mindfullness é muito útil para que a pessoa possa ter um maior autoconhecimento e autodomínio e ter mais clareza mental para solucionar problemas. Porque às vezes a vida demanda que tenhamos clareza sobre o que está acontecendo para poder resolver problemas. E não ir para iniciativas mais drásticas como o suicídio por exemplo”, pontua Takaki.

Saúde Mental

Claudia Szukala explica que mesmo antes da pandemia da covid-19, a saúde mental da população brasileira já apresentava indicadores de fragilidade. “A OMS já havia elaborado uma lista onde o Brasil estava no topo dos países com maior número da população ansiosa do mundo, e a gente sabe que a ansiedade é um gatilho muito forte para outras questões como depressão, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, fobias”, salienta a coordenadora do setor de psicologia da Cassems.

No entanto, ao longo da pandemia essas questões foram intensificadas principalmente frente a tantas incertezas fomentadas por crises econômicas e sociais. “O isolamento, o medo, a tristeza, a necessidade de inventar novas formas de viver durante a pandemia, tudo isso, foram um estímulo muito grande para o cérebro. Foram tantas mudanças e adaptações que às vezes a pessoa não consegue voltar ao normal automaticamente. Ela entra num nível de ansiedade muito grande, um sofrimento”, ressalta Szukala.

Durante a pandemia, a Cassems desenvolveu programas para auxiliar beneficiários em relação à saúde mental. A coordenadora do setor de psicologia destaca algumas dessas ações. “Nós tivemos o Disk Acolhimento Psicológico, um programa em que tivemos durante todo o tempo da pandemia psicólogos para atender os beneficiários.

Além disso, tivemos o Psicologia do Luto, em que psicólogos acompanharam familiares dos beneficiários que partiram por causa da covid-19. E o Programa Travessia que acompanhou os familiares dos beneficiários durante o momento de internação no hospital”.

E para continuar oferecendo assistência para os beneficiários, a Cassems iniciou também os atendimentos de psicologia online, conforme resolução aprovada pelo Conselho da classe. “Assim, pudemos entrar na casa de todo beneficiário que precisasse de um suporte psicológico durante a pandemia”, conclui Szukala.

Atividades: aula de Yoga com a Professora Isis Neves e de Mindfulness com o psicólogo Ricardo Takaki

Local: Parque das Nações Indígenas (próximo entrada Guató)

Horário: Das 8h30 às 11h da manhã