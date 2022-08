‘Cassems Itinerante’ leva atendimento de psiquiatria e neurologia para o interior de MS

Programa de prevenção busca amenizar as dificuldades encontradas pela população do interior do estado no acesso à medicina especializada

Neste fim de semana, os beneficiários dos municípios de Jardim, Três Lagoas, Aquidauana, Dourados e Corumbá, recebem atendimento médico especializado com o programa de assistência à saúde “Cassems Itinerante”. Os atendimentos serão em diversas áreas como: psiquiatria, neurologia, endocrinologia e reumatologista.

Segundo a diretora de Assistência à Saúde da Cassems, Maria Auxiliadora Budib, o programa de prevenção busca amenizar as dificuldades encontradas pela população do interior do estado no acesso à medicina especializada.

“Esse programa tem um interesse no conforto do beneficiário, para ele não precisar se transportar até grandes centros para receber atendimento de saúde em áreas diversas. Com isso, o Cassems Itinerante vai mantendo os nossos beneficiários nas suas regionais e isso é uma vitória”.

Em agosto, o Cassems Itinerante completa nove anos de atividades, e chega à marca de mais de 52 mil atendimentos em todo o Estado. Somente no primeiro semestre de 2022, já foram realizados 3.546 atendimentos em nove especialidades (psiquiatria, endocrinologia, dermatologia, ginecologia, reumatologia, cardiologia, geriatria, neurologia e pediatria), em municípios como: Coxim, Corumbá, Naviraí, Nova Andradina e Três Lagoas.

Confira a agenda do programa de prevenção “Cassems Itinerante” nesta semana:

Jardim

Psiquiatra Antônio de Carvalho Silva – sexta-feira (26);

Ginecologista Karina Rosa Rolim Zucareli – sábado (27);

Neurologista Tatiane Novaes Dantas – sábado (27);

Três Lagoas

Endocrinologista Maria Isabel Carneiro Travi – sexta-feira (26);

Reumatologista Leonardo Perera Won Muhlen – sexta-feira (26);

Aquidauana

Psiquiatra Rubens Guilherme – sábado (27);

Dourados

Psiquiatra Antônio de Carvalho Silva – sábado (27);

Corumbá

Psiquiatra Gilberto da Silva Nunes – terça-feira (30);

