Cassems inova com Central de Monitoramento Hospitalar

A proposta do projeto é monitorar em tempo real ações de assistência ao paciente dentro das unidades hospitalares

As unidades hospitalares da rede Cassems contam com mais uma inovação, a Central de Monitoramento Hospitalar, um projeto desenvolvido há um ano e que tem a proposta de monitorar, em tempo real, ações vinculadas ao atendimento, tratamento e acompanhamento desses pacientes dentro das unidades.

Segundo o coordenador médico dos Pronto Atendimentos da rede de hospitais Cassems, Alessandro Falchembak, a Central de Monitoramento Hospitalar amplia a segurança do paciente e traz melhorias para a qualidade da assistência à saúde oferecida pela rede hospitalar.

“Com o controle como Command Center de todas as ações vinculadas ao atendimento, tratamento e acompanhamento desses pacientes dentro das unidades, a gente vem organizando todo o fluxo de acesso do paciente desde o pronto socorro, ou da enfermaria, até que esse paciente saia do hospital com um plano terapêutico e um plano de alta. A ideia é que todas as ocorrências sejam gerenciadas para que não ocorra nenhum outro agravo com o paciente dentro da instituição”.

A médica da Central de Monitoramento Hospitalar do Hospital Cassems de Campo Grande, Daniele Moreira, destaca algumas das ações acompanhadas pela central. “Entre as principais ações estão avaliar a performance médica e o atendimento médico oferecido pela rede hospitalar da Cassems e acompanhar os pacientes que estão internados em atendimento. Verificando como está sendo a evolução clínica deste paciente e identificando precocemente essa deterioração clínica do paciente para, quando for o caso, intervir juntamente com a equipe médica e avaliamos em tempo real se os atendimentos dos médicos do pronto socorro estão em conformidade com nossos protocolos clínicos”, resume.

Já o gerente de enfermagem Hospital Cassems de Campo Grande, Fábio Doneida, pontua que um dos benefícios trazidos com a implantação da central de monitoramento é a possibilidade de monitorar todo o processo assistencial prestado pelas equipes do hospital.

É possível ter um domínio de todo o processo assistencial dentro da instituição da Cassems, não só para a equipe de enfermagem, mas para toda a equipe multiprofissional para que a gente possa ter um conhecimento e acompanhar todo o processo desde a entrada do paciente até a sua alta”.

A enfermeira da Central de Monitoramento Hospitalar, Mylena Araújo, destaca outros benefícios da implantação da central de monitoramento. “A importância hoje do nosso monitoramento dentro das unidades hospitalares tem sido a redução de custos. Nós auditamos, em tempo real, a solicitação de exames, com intuito de não fazer exames que são incompatíveis com o diagnóstico dos pacientes. Outro benefício que nós trazemos para dentro dos hospitais é a capacitação dos enfermeiros e médicos dando um atendimento qualificado no pronto atendimento”, finaliza Araújo.

Com informações da assessoria