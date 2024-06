Cassems inicia as reuniões de apresentação do projeto “Saúde Todo Dia”

O projeto visa a promoção à atenção primária à saúde aos servidores do Estado e é uma parceria entre Cassems, SAD e SED.

Começaram na última quarta-feira (12), as reuniões de apresentação do projeto “Saúde Todo Dia”. A parceria firmada entre a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SED) e a Secretaria de Estado de Administração (SAD), busca promover e ampliar o acesso aos cuidados de Atenção Primária à Saúde oferecidos pela Clínica da Família da Cassems, por parte dos servidores públicos, principalmente os profissionais da educação.

A diretora de clientes da Cassems, Jucli Stefanello Peruzo, ressalta que o projeto aproxima o servidor estadual dos programas e serviços de prevenção oferecidos pela Caixa de Assistência.

“Sentimos a necessidade de reunir os gestores de um dos maiores órgãos do Estado, como a SED, para incentivar o servidor a utilizar seu plano de forma preventiva, além de fortalecer os laços com o beneficiário, a fim de que ele não acredite em informações equivocadas e tenha sempre a certeza de que o plano de saúde é dele e de seus familiares”, destaca a diretora.

Para o superintendente de Assistência à Saúde, Alan Carlos de Melo Arrais, o programa, além da proximidade, trará diversos benefícios ao servidor, tendo em vista que o médico da família irá atuar de forma preventiva e integral.

“Não se trata apenas de tratar a doença, mas sim de prevenir e promover a saúde em sua totalidade. O médico da família irá oferecer apoio em todas as etapas do seu bem-estar, priorizando a prevenção e investindo em saúde a longo prazo”, afirma, Alan Carlos Arrais.

A gestora da unidade de atendimento e bem-estar do servidor da SAD, Claudia Lopes, explica que o próximo passo será a divulgação junto aos servidores da Administração e Educação.

“A princípio será um trabalho de mobilização, para que o servidor saiba do serviço e se sinta confortável em frequentar a Clínica da Família que está estruturada e pronta para atender seu beneficiário”, afirma a gestora.

A servidora acredita que o programa terá uma boa adesão, tendo em vista que trata o servidor de forma única e integral, incentivando hábitos saudáveis em meio a rotina agitada do trabalho.

“Sabemos que, muitas vezes, devido à rotina intensa e demandas do trabalho, a saúde acaba ficando em segundo plano. É aí que surge a necessidade de proporcionar um olhar mais atento, especialmente voltado para a prevenção. E uma das principais características desse projeto é o acompanhamento personalizado, um profissional capacitado entrará em contato diretamente com o servidor para agendar consultas, exames e estabelecer uma ponte direta para que ele receba toda a atenção necessária à sua saúde”, finaliza a servidora da SAD, Claudia Lopes.

O projeto é fruto do termo de cooperação assinado pelo presidente da Cassems, Ricardo Ayache, o secretário de estado de educação, Hélio Queiroz Daher, o secretário de administração, Frederico Felini e o presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS), Jaime Teixeira no dia 7 de maio deste ano.

