Casos de dengue tem alta de quase 240% durante uma semana em Mato Grosso do Sul

O número de casos confirmados de dengue triplicou nos últimos sete dias, atualizando de 43 para 146, uma alta de 239,53% na terceira semana de janeiro, segundo o boletim da SES (Secretaria de Estado de Saúde). Não foram registradas mortes até o momento.

A quantidade de casos prováveis também mais do que dobrou nos últimos sete dias, saindo de 492 para 1.019 (107,11%). Essa categoria inclui os casos que estão em investigação, confirmados e ignorados. Não são considerados os casos descartados.

Quatro dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul estão com alta incidência de casos prováveis para a doença. Aral Moreira, Sete Quedas, Paranhos e Costa Rica estão com mais de 300 casos a cada 100 mil habitantes.

Laguna Carapã, Paraíso das Águas, Água Clara, Chapadão do Sul e Coronel Sapucaia estão no nível de média incidência, o que aponta de 100 a 200 casos a cada 100 mil habitantes.

Chapadão do Sul, a 332,6 km de Campo Grande, é a cidade que lidera o número de casos confirmados, com 46 registros.

Em seguida, vem Sete Quedas com 23 casos e Dourados com 15. A Capital teve 4 casos positivos para dengue até o momento.