Casamento das renas de natal será realizado nesta segunda-feira

Campo Grande vive há doze dias, a magia das comemorações de fim de ano. Luzes, cores, personagens folclóricos, fanfarras com músicas tocantes e tantas emoções acabaram despertando o sentimento mais nobre: o amor!

Assim, o Senhor e Senhora Rena anunciam o casamento do ano. A celebração vai acontecer, claro, na Cidade do Natal. Com direito a marcha nupcial tocada pela banda de Natal e convidados encantados, a cerimônia será na próxima segunda-feira, 26 de dezembro, às 20h.

Toda essa história começou em 2021, quando o Senhor Rena desembarcou na Rua 14 de Julho. Foram intensos dias de trabalho e agendas natalinas que logo, em contato com o público, os campo-grandenses acabaram se tornando a família desse já amado personagem.

E, como ninguém nasceu para ficar sozinho, não seria diferente com o Senhor Rena. Em 2022, logo nos primeiros dias de dezembro, ele foi surpreendido com a chegada da Senhora Rena. Foi paixão à primeira vista. E o desfecho não poderia ser diferente, se consolidando em uma fantástica celebração da união desse casal.

