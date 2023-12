Casal e filho de 8 anos morrem em acidente na BR-262 após colisão com caminhão-baú

Três pessoas da mesma família morreram na noite de ontem (21), na BR-262, no trecho do município de Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande, após o motorista perder o controle do veículo e atingir um caminhão-baú.

Conforme informações do portal Notícias do Cerrado, o motorista do carro de passeio foi identificado como Rodrigo Sotto, de 34 anos. Ele conduzia pela rodovia sentido Capital, em um veículo Fiat Palio azul, e levava a esposa, Maristela da Silva, de 33 anos, e o filho de oito anos. Eles iriam buscar os outros dois filhos, que estavam em Campo Grande.

Na altura do quilômetro 250, o condutor do Palio identificou uma anta na pista. Ele tentou desviar, mas bateu no animal, perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária. O carro bateu a lateral contra a parte frontal de um caminhão-baú.

Com a força da batida, todos os ocupantes do veículo de passeio morreram na hora, ficando presos às ferragens. O carro ficou totalmente destruído.

O motorista do caminhão e o passageiro não ficaram feridos. O socorro foi acionado, SAMU, Corpo de Bombeiros e as forças de segurança.

Depois da perícia já chegar já no início da madrugada, o Corpo de Bombeiros fez o trabalho de desencarceramento e o local foi liberado para retirada dos veículos. Levantamento preliminar indica que o casal e a criança residiam em Água Clara (MS). O caso foi registrado como morte a esclarecer.