Carro invade calçada e acerta poste de energia elétrica

Um carro invadiu a calçada e acertou um poste de energia elétrica, na manhã desta quinta-feira (29), na Rua Maranhão, localizada na Vila Rica, em Campo Grande. Segundo informações, o veículo estava sendo dirigido por mulher de 58 anos, que não sofreu ferimentos graves.

A colisão aconteceu poucos metros após a mulher virar uma esquina da via. O carro subiu na calçada e só parou quando colidiu em um poste de energia. Funcionários que trabalhavam próximo ao local do acidente afirmaram que escutaram um grito antes da colisão. A frente esquerda do carro ficou destruída pelo impacto.

A equipe do Corpo de Bombeiros foi a primeira a chegar até o local para prestar os primeiros socorros para a vítima. Logo em seguida a URSA (Unidade de Resgate e Serviço Avançado), também foi atender o chamado, com o objetivo de realizar o resgate da mulher que ainda estava presa as ferragens.

Nos primeiros momentos a mulher não soube responder algumas perguntas feitas durante o atendimento médico, mas chegou a perguntar como estava a sua neta de 3 anos, que não estava no carro durante o acidente. Suspeitas é de que ela estava um pouco desorientada por causa da batida.

Familiares da vítima que foram até o local acompanhar o atendimento médico relataram que a ela não faz uso de remédios controlados e que na quarta-feira (28), ela teria passado mal e sentido um formigamento no corpo, chegando a ir se consultar em um médico.

A mulher foi encaminhada para a Santa Casa, consciente e sem ferimentos graves, para que mais exames médicos sejam realizados. Até o momento não se sabe o que motivou a batida.

