Carro colide com motocicleta que levava três pessoas no bairro Santo Luzia

Ocorreu na manhã de hoje (12), um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na rua Santa Gertrúdes, Bairro Santa Luzia. Os dois veículos trafegavam na mesma via quando a condutora do carro, ao realizar a conversão se chocou com a moto.

A motocicleta era ocupada por três pessoas que foram atendidas pelo resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Coronel Antonino. Os três não apresentavam ferimentos graves, apenas escoriações devido ao momento da queda.

A condutora do veículo e passageira também foram encaminhadas a UPA para maiores avaliações. A Polícia de Trânsito esteve no local para apurar como ocorreu a batida dos veículos.