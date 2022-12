Carro colide com carreta; uma pessoa fica presa às ferragens

Um carro Peugeot 207 colidiu com uma carreta de combustível no final da tarde deste domingo (25), perto de Nova Andradina, a 299 km de Campo Grande. Com o impacto o condutor do veículo ficou preso às ferragens.

A carreta seguia sentido Nova Andradina e o carro seguia sentido Vila Amandina, quando ocorreu a colisão de frente entre os veículos. A Policia apura qual a dinâmica do acidente.

No local, havia também vazamento de combustível.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, realizando o desencarceramento da vítima que foi encaminhada até uma unidade hospitalar.

Com informações do Nova News.

