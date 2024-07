Carne suína e milho foram produtos que o Estado mais exportou

Produtores de MS deve se beneficiar com as 72 aberturas de mercados no exterior

Serão 72 novas oportunidades de vender para outros continentes, na prática, isso que representa para os produtores sul-mato-grossenses com as novas aberturas de mercados. Segundo o balanço divulgado pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) nesta semana, revela que nos seis primeiros meses de 2024 foram abertos 72 novos mercados para produtos agrícolas brasileiros no comércio mundial, beneficiando 30 países. O número supera recordes anteriores e é maior do que o registrado durante todo o ano de 2019 e 2022, que tiveram 35 e 53 novas aberturas, respectivamente.

Entre os principais produtos com autorização para exportação e que tiveram acordos nos requisitos sanitários e fitossanitários estão: pescados de cultivo e derivados, sementes de hortaliças, suínos vivos e seus derivados, carne suína, pescados, gelatina e colágeno de várias origens, proteínas processadas de aves, produtos à base de camarões, embriões bovinos, sêmen bovino, alevinos de tilápia, peixes ornamentais, carne e produtos cárneos de ovinos, extrato de carne bovina, café verde, ovos e milho não transgênico.

Na avaliação do economista, Staney Barbosa do Sindicato Rural de Campo Grande, essas novas aberturas oferecem ao estado novas possibilidades e o foco deve ser o estabelecimento desses mercados como ponto de partida para produtos de maior valor agregado. O especialista pontua ainda sobre os produtos com grandes potencialidades para a exportação como a carne suína e o milho, por exemplo.

“A abertura de novos mercados para nossos produtos é um passo importante para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Nessa esteira, Mato Grosso do Sul acaba se beneficiando. A carne suína, por exemplo, é um mercado em forte expansão em nosso estado. Em 2023 o estado vendeu para o exterior aproximadamente US$ 46 milhões em carnes desta natureza. No caso do milho, foram quase US$ 970 milhões em receitas geradas pela atividade. Temos um potencial enorme neste campo. Nesse sentido, a abertura de novos mercados, ainda que para as nossas miudezas, representa uma porta de entrada para estabelecer relações comerciais mais fortes e duradouras com estes países. O Agro brasileiro está ganhando o mundo”, reforça.

Junho foi o mês que mais contribuiu para tornar este o melhor semestre da história para o comércio exterior da agropecuária brasileira. Ao longo do mês, foram abertos 26 mercados em 13 países, correspondendo a 32% de todas as aberturas realizadas no ano. Desde o começo de 2023, o Brasil alcançou um total de 150 mercados em 52 países, resultados frutos do trabalho do Mapa e do Ministério das Relações Exteriores, conforme frisou o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.“O Brasil é a bola da vez para produtos de qualidade. Batemos todos os recordes de abertura de mercados – 18 meses, um ano e meio de governo Lula -, 150 mercados abertos para produtos da agropecuária brasileira”, calculou o ministro.

As aberturas de 2024 já contemplam todos os continentes: África (6) – África do Sul, Botsuana, Lesoto, Nigéria, Zâmbia e Egito; Ásia (13) – Arábia Saudita, Armênia, Butão, Cazaquistão, China e Hong Kong, Coreia do Sul, Filipinas, Índia, Omã, Paquistão, Quirguistão, Singapura e Turquia; Europa (3) – Belarus, Rússia e Grã-Bretanha; Oceania (1) – Austrália; e Américas (7) – Canadá, México, Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Peru.

A expansão de mercados internacionais também tem impulsionado as exportações brasileiras, com o agronegócio representando 49,6% do total nos primeiros cinco meses do ano, gerando US$ 67,17 bilhões em receita. “Atendendo ao pedido do presidente Lula e do ministro Fávaro, temos trabalhado incansavelmente e dialogado com diversos países para oferecer ainda mais oportunidades aos produtores rurais, facilitando a exportação e aumentando a competitividade dos produtos brasileiros no mercado global”, destacou o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Mapa, Roberto Perosa.

Evolução dos Mercados e Países Atendidos (2019-2024)

2019: 35 mercados | 18 países

2020: 74 mercados | 24 países

2021: 77 mercados | 33 países

2022: 53 mercados | 26 países

2023: 78 mercados | 39 países

2024: 72 mercados | 30 países (até o momento)

Abertura com o México

Nesta semana, o Mapa divulgou o anúncio do governo mexicano, dando autorização para que o Brasil exporte material genético avícola (pintos de um dia) para aquele país. Em 2023, o México registrou importações de mais de US$ 850 mil do produto, o que demonstra o potencial desse mercado para o Brasil A nova abertura soma-se a autorizações obtidas anteriormente para exportações ao México de material genético asinino e de pepsina suína, óleo de aves e óleo de peixes destinados à alimentação animal.

Nos cinco primeiros meses do ano, o México importou mais de US$ 1,3 bilhão em produtos agrícolas do Brasil, tornando-se o oitavo maior destino das exportações brasileiras do setor. Produtos do complexo soja, produtos florestais e carnes estão entre os principais bens exportados pelo Brasil.

