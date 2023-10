Carcaça de pneu se solta de veículo e acerta carreta na BR-163

Um caminhoneiro de 43 anos, levou um grande susto, na noite de ontem (11), após a carcaça de um pneu de uma carreta, acertar o para-brisa de seu veículo, na BR-163, entre Coxim e Rio Verde de Mato Grosso. O motorista teve ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico ao hospital.

Conforme informações apuradas pelo site Coxim Agora, o acidente aconteceu no km-699, quando a carcaça de um pneu de outro caminhão, acabou soltando e atingindo a carreta da vítima que vinha em sentido contrário.

A carcaça do pneu, acertou no meio da cabine, onde o motorista fica. Apesar do susto, o motorista sofreu algumas fraturas na mão, sendo socorrido por equipes da CCRMS Via ao Hospital Geral Paulino Alves da Cunha, em Rio Verde.

