“Hora do Planeta”: Capital participa de movimento simbólico ao meio ambiente

Amanhã (26), na Capital, é dia de homenagem com “Hora do Planeta”, um movimento global que busca sensibilizar as pessoas sobre a importância da preservação do meio ambiente. A iniciativa é da Câmara Municipal de Campo Grande.

O ato simbólico vai acontecer na Casa de Leis desligando suas luzes entre às 20h30 e 21h30 – o mesmo acontecerá em diversas cidades do mundo.

O evento é promovido em todo o mundo pela ONG ambientalista WWF (World Wide Fund of Nature) e consiste em apagar as luzes de monumentos e pontos turísticos por 60 minutos.

O objetivo é conscientizar a sociedade a respeito das ameaças ao meio ambiente e seus impactos na biodiversidade e na vida de todos.

Com informações da Câmara Municipal de Campo Grande.