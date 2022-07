Capital terá programação alusiva ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+

O mês de julho abre com programa de eventos em comemoração alusiva ao Dia Internacional do Orgulho, considerado o último dia 28 de junho.

Como pontapé inicial, a primeira festa será o Sarau “Temos Família e Orgulho”, no próximo sábado (09) às 16 horas na Praça Cuiabá. O Sarau, além de comemorar o orgulho das pessoas LGBT+, também é um convite a todas a população que apoia a causa, e estimular a sociedade a buscar instruções e conhecimentos sobre a orientação de gênero e identidade sexual.

Já no sábado, dia 16, acontecem os Concurso Estadual Mister Trans e Mister Trans Plus Size MS no Teatro Glauce Rocha, com início às 19h. E no dia 22 de julho será realizado o Miss Trans/Travesti 2022 e Miss Trans/Travesti Plus Size no auditório da FETEMS, com início às 18h. Os concursos têm como objetivo valorizar os candidatos e as candidatas participantes, assim como manter a integração da sociedade. Há inscrições de candidatos e candidatas de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Ladário, Anastácio, Aquidauana, Coxim e Porto Murtinho.

Para fechar a Programação de Orgulho LGBTQIA+, no dia 23 julho acontece a grande Parada da Cidadania e Show da Diversidade na Praça do Rádio Clube, com concentração a partir das 14h com previsão de término às 23h. O evento terá atrações musicais, bandas e cantores locais, além de várias outras manifestações culturais como performances, danças e expressões artísticas da comunidade.

Programação

Dia 09/07 – Sarau “Temos família e orgulho”

Local: Praça Cuiabá

Início às 16h

Rua Dom Aquino com Avenida Duque de Caxias, ao lado da Praça das Araras.

Dia 16/07 – Mister Trans e Mister Trans Plus Size 2022

Local: Teatro Glauce Rocha

Início às 19h

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no R. Ufms, S/N – Universitário.

Dia 22/07 – Miss Trans/travesti e Miss Plus Size Trans/Travesti 2022

Local: Auditório da FETEMS

Início às 18h

Rua 26 de Agosto, 2288 – Centro.

Dia 23/07 – Parada da Cidadania e Show da Diversidade

Local: Praça do Rádio Clube

Concentração às 14hs – término às 23h.

Quadrilátero da Av. Afonso Pena e Rua Barão do Rio Branco com Rua Padre João Crippa e Rua Pedro Celestino.