Capital mantém proibição de corte de água

A prefeitura da Capital manteve a proibição do corte de água por mais 30 dias. A medida ocorre como forma de prevenção ao novo coronavírus. A publicação da prorrogação da medida foi feita em Diário Oficial, nesta quarta-feira (4).

A prorrogação está de acordo com o decreto nº 14.383, de 16 de julho de 2020, que “dispõe sobre a proibição de corte no serviço de fornecimento de água na cidade de Campo Grande”. (Com assessoria)

Nesta quarta-feira (4), Campo Grande dá continuidade na vacina contra a Covid-19 para pessoas com 26 anos e à aplicação da segunda dose de Coronavac-Sinovac-Butantan e Comirnaty-Pfizer. Os pontos de imunização abrem somente à tarde.

Conforme calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), deve receber a dose de reforço da vacina quem tomou a Coronavac até o dia 10 de julho ou o imunizante da Pfizer até o dia 03 de junho.

