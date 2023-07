Cantora Sinéad O’Connor morre aos 56 anos

Morreu nesta quarta-feira (26) a cantora irlandesa Sinead O’Connor, aos 56 anos. A notícia foi publicada pelo The Irish Times, um dos principais jornais diários de seu país natal.

“É com muita tristeza que anunciamos o falecimento de nossa amada Sinéad. Sua família e amigos estão devastados e pediram privacidade neste momento tão difícil”. A causa da morte não foi imediatamente informada.

Sinéad O’Connor ganhou fama nos anos 1990 com o hit “Nothing Compares 2 U” e vinha enfrentando problemas relacionados a saúde mental. No ano passado, ela chegou a ser hospitalizada dias depois da morte do filho Shane, de 17 anos.

Seu primeiro álbum, “The Lion and the Cobra”, foi lançado com aclamação da crítica em 1987, mas foi o segundo álbum de O’Connor, “I Do Not Want What I Haven’t Got”, que a destacou como uma conhecida artista.

Sua interpretação da música de Prince, “Nothing Compares 2 U”, alcançou o primeiro lugar em 1990, impulsionada pelo videoclipe que apresentava O’Connor, com cabelo curto e gola escura.