Cantor Milionário, da dupla com José Rico, é internado após sofrer AVC

Na segunda-feira (20), o cantor Milionário, integrante da dupla Milionário e José Rico, foi internado após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral) Isquêmico.

Conforme o boletim médico divulgado nas redes sociais na terça-feira (21), o artista segue internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São José do Rio Preto (SP), mas está consciente e se comunica com familiares.

Milionário fez dupla com José Rico, que morreu em 2015, aos 68 anos, de insuficiência do miocárdio, seguido de parada cardíaca.

Veja o que é um AVC Isquêmico

O AVC Isquêmico acontece quando uma artéria é obstruída, o que impede a passagem de oxigênio para células cerebrais, que acabam morrendo. Esse é o tipo mais comum de Acidente Vascular Cerebral, de acordo com o Ministério da Saúde.

Os principais sinais perceptíveis do problema são fraqueza ou formigamento na face, braço ou perna, concentrado em um lado do corpo; confusão mental; alteração da fala ou compreensão; alteração na visão, do equilíbrio, concentração ou andar; e dor de cabeça súbita e intensa, sem causa aparente.

A família de Milionário relatou que o cantor passou a apresentar esses sintomas após enfrentar um estresse traumático.

