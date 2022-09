Campo Grande terá nova rede de dados; tecnologia vai ampliar a conectividade entre os órgãos públicos

A Agetec (Agência de Tecnologia da Informação e Inovação) apresentou nessa segunda-feira (5), a “Nova Rede de Dados em Alta Velocidade – REMAV” 2.0 e a “Central de Tecnologia, Inteligência e Monitoramento”. O objetivo é ampliar em mais de dez vezes a extensão do cabeamento de fibra ótica existente desde 2016 na Capital. Dessa forma, o projeto vai ampliar e otimizar a conectividade entre os órgãos públicos, bem como a oferta de serviços digitais ao cidadão.

A nova Rede Municipal de Alta Velocidade (REMAV 2.0), deve conectar mais de 400 localidades, ultrapassando 500 km de cabeamento e a oferta de internet grátis para mais de 100 pontos. Os recursos para a implementação já estão garantidos através do programa do governo federal Pró-Cidades.

Para o diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando, o trabalho realizado pela Prefeitura, foi de extrema importância. “Um planejamento iniciado em 2017 e amadurecido ao longo dos últimos anos, e que hoje apresentamos para os servidores da Prefeitura de Campo Grande. Com a nova rede, uma infinidade de novas possibilidades chegarão e isso vai refletir no atendimento e bem-estar da população”.

O diretor de Infraestrutura e Segurança da Agetec, Jeferson Bussula Pinheiro, da área técnica responsável pelo projeto, explica que “a ideia é ofertar mais estabilidade na distribuição do sinal de internet, maior capacidade no tráfego de dados com menos interferências naturais, como em caso de ventos, chuvas e tempestades, trazendo ao poder público mais economia com uma menor necessidade de manutenção da rede”.

Integração

Outro projeto a ser apresentado é o da Central de Tecnologia, Inteligência e Monitoramento (CTIM), que vai potencializar e integrar ações, agregando mais eficiência aos serviços de atendimento à população. O prédio unirá as áreas de planejamento e projetos estratégicos no pavimento térreo, alocando a Subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos (Sugepe).

Capital mais conectada

Em levantamento exclusivo realizado pela Rede Globo e mostrado no Jornal Nacional (abril/2022), Campo Grande está entre as dez colocadas do país que está preparada para receber a tecnologia 5G.

Prova disto, é que a cidade é vanguarda de muitas capitais, já que publicou em 13 de abril deste ano, em edição extra do Diário Oficial, a Lei Complementar n. 447, que dispõe sobre as normas urbanísticas específicas para a instalação das estruturas de suporte para as Estações Transmissoras de Radiocomunicação (ETRs), autorizadas e homologadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

