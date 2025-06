Campo Grande tem mais de 2,8 mil vagas de emprego abertas nesta quarta-feira

Campo Grande conta com 2.866 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (18), segundo levantamento divulgado pela Funsat (Fundação Social do Trabalho) e pela Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul). As oportunidades abrangem diferentes áreas da economia, com destaque para os setores de serviços, comércio e construção civil, que seguem aquecidos na capital.

A função com maior número de vagas é auxiliar de linha de produção, com 602 oportunidades, sobretudo na indústria alimentícia. Também se destacam cargos como açougueiro (203 vagas), pedreiro (118) e servente de obras (103).

Além disso, há vagas disponíveis para motorista de caminhão, atendente de lanchonete, operador de caixa, auxiliar de logística, eletricista, auxiliar de cozinha, carpinteiro e vendedor interno. Também há ofertas para profissionais com ensino superior, como engenheiro civil e analista contábil.

A Funsat informa que 1.945 vagas são destinadas ao público em geral, enquanto 93 são exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). Já a Funtrab concentra 1.027 oportunidades, incluindo vagas no setor rural, como trabalhador da pecuária, auxiliar agrícola e operador de máquinas fixas. Os interessados devem se dirigir presencialmente aos seguintes locais:

Funsat: Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória

Atendimento: segunda a sexta, das 7h às 17h

Funtrab: Rua 13 de Maio, 2.773 – Centro

Atendimento: segunda a sexta, das 7h30 às 17h30

Para se candidatar, é necessário apresentar documentos pessoais, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento.

A orientação das instituições é que os trabalhadores interessados compareçam o quanto antes, já que a alta demanda pode esgotar rapidamente algumas oportunidades.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais