Campo Grande tem 2.015 vagas de emprego nesta sexta; maioria não exige experiência

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza nesta sexta-feira (11) um total de 2.015 vagas de emprego em Campo Grande. Entre as oportunidades, 1.621 são de perfil aberto, ou seja, não exigem experiência prévia para ingresso.

Há ainda 10 vagas exclusivas para pessoas com deficiência, distribuídas entre os cargos de agente de saneamento (1), almoxarife (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de linha de produção (5) e empacotador à mão (2).

Entre as funções que não exigem experiência estão: vistoriador de risco de auto (2), soldador (1), servente de limpeza (30), operador financeiro (40), montador de elevadores e similares (2), jardineiro (2), consultor de vendas (10), agente de pátio (1) e assistente de vendas (7), entre outras.

As vagas estão distribuídas entre 125 profissões diferentes. Os cargos com maior número de oportunidades incluem:

Operador de caixa (326)

Repositor de mercadorias (281)

Auxiliar de limpeza (180)

Auxiliar de processo de produção (100)

Operador de telemarketing ativo (101)

Auxiliar de linha de produção (78)

Auxiliar de logística (65)

Serviços de alimentação (70)

Atendente de lanchonete (51)

Açougueiro (56)

As vagas disponíveis podem ser consultadas pelo site www.campogrande.ms.gov.br/funsat. A sede da Funsat fica na Rua 14 de Julho, nº 992, no bairro Vila Glória, em Campo Grande. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

