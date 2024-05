Campo Grande Saneada: Águas Guariroba já implantou 100 km de rede de esgoto em 2024

As obras do Programa Campo Grande Saneada seguem avançando por Campo Grande. Nesta terça-feira (14), a Águas Guariroba anuncia a marca de 100 quilômetros de rede de esgoto implantados em 2024. Ao todo, mais de 10,2 mil famílias estão sendo beneficiadas pelas novas redes, cerca de 30 mil pessoas.

A iniciativa, desenvolvida pela Águas Guariroba, foi planejada em conjunto com a Prefeitura para levar mais infraestrutura para os bairros. A expectativa é que até o fim do ano, Campo Grande passe a contar com 200 quilômetros de rede esgoto implantados por meio do programa.

“Este ano demos continuidade a um dos maiores projetos para ampliar o acesso da população aos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto já implantados em Campo Grande. O programa ‘Campo Grande Saneada’ iniciou em 2023 e está diretamente voltado a ampliação cobertura da rede de esgoto na Capital, caminhando em direção à universalização destes serviços”, destaca o diretor-executivo da Águas Guariroba, Gabriel Buim.

Atualmente, a Campo Grande conta com 90% de cobertura de rede de esgoto, o que representa mais de 800 mil pessoas atendidas com os serviços de coleta e tratamento de esgoto. Além disso, mais de 99% da população tem acesso à rede de água tratada.

“Uma cidade saneada é sinônimo de meio ambiente preservado, mais saúde e qualidade de vida para a sua população. É nossa missão garantir esses investimentos para a cidade e nos enche de orgulho poder contribuir para isso em um trabalho conjunto com a Prefeitura por um futuro com vidas mais saudáveis por meio do acesso ao saneamento”, pontua o diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira.

