Campo Grande registrou mais de 11 mil casos de dengue desde início do ano

Os casos de dengue em Mato Grosso do Sul apresentaram leve aumento esta semana. Conforme o boletim epidemiológico da dengue divulgado ontem (23), foram registrados 443 novos casos em relação ao boletim anterior. Os dados são da SES (Secretaria Estadual de Saúde).

Conforme o boletim, foram confirmados 38.358 casos em 2023, com 35 óbitos confirmados e oito em investigação pela pasta. O município de Três Lagoas foi o que mais registrou óbitos, com seis mortes em 2023. Mesmo que o boletim não apresente novas mortes, os óbitos registrados este ano já superam o de 2022, com 24 mortes e o de 2021, ano que registrou 14 mortes.

Já Campo Grande é a cidade com mais casos confirmados de dengue, sendo 11.623, seguido de Três Lagoas, com 4.576 casos, Corumbá com 1.679 e Dourados, com 1.467 confirmações. Alcinópolis é o município com maior incidência de casos confirmados de dengue, com 9.036,8.

Cuidados

A dengue é transmitida pela picada do Aedes Aegypti, também responsável pela transmissão da Zika e da Chikungunya.

Para evitar a proliferação do mosquito a secretaria de saúde recomenda a limpeza diária dos locais utilizados para o armazenamento de água e vasilhas usadas como bebedouros para animais domésticos; recipientes para armazenamento de água devem ser fechados com as tampas originais ou com uma tela de trama pequena, ou tecidos de tramas fechadas, assim, evitando o acesso do mosquito; caixas d’água também devem passar por limpeza regularmente, além de estarem adequadamente fechadas.

Sintomas

Para identificar a Dengue é preciso atentar-se aos sintomas, entre os principais estão:

Dor abdominal intensa e contínua ou dor à palpação do abdômen;

Vômitos persistentes;

Acumulação de líquidos (ascites, derrame pleural, pericárdio);

Sangramento de mucosas;

Letargia ou irritabilidade;

Hipotensão postural (é a diminuição súbita da pressão arterial ao se levantar de uma posição deitada ou sentada, principalmente quando de maneira brusca);

Hepatomegalia maior do que 2 cm;

Aumento progressivo do hematócrito.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.