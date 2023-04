Campo Grande registra aumento de 10% no número de empresas em março de 2023

O número de empresas com atividade mercantil em Campo Grande continua em ascensão, de acordo com dados da Receita Federal. Atualmente, há 121.069 CNPJs ativos com fins lucrativos, o que representa um aumento de 9,68% em comparação com março de 2022.

Os dados acima foram divulgados no Boletim Econômico de Campo Grande, edição de março de 2023, elaborado pela Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro). O boletim também traz informações positivas sobre a atividade econômica do município.

De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Previdência, em fevereiro, foram geradas mais 1.246 vagas de emprego no mercado formal em Campo Grande.

No decorrer de 2023, foram criados um total de 1.399 novos empregos formais em Campo Grande, sendo 815 apenas no setor de serviços, enquanto indústria e construção geraram 842 vagas juntas. No entanto, no comércio, houve uma diminuição de 366 postos de trabalho, resultado do movimento sazonal de dispensa de funcionários contratados temporariamente para atender a demanda de fim de ano.

Mesmo assim, no acumulado do ano, Campo Grande ocupa a sexta posição no ranking das 27 capitais brasileiras que mais ampliaram seu contingente de empregados com carteira assinada.

“A Prefeitura disponibiliza informações preciosas sobre a macroeconomia, destacando o desempenho de produção, mercado de trabalho e perspectivas econômicas para o período em Campo Grande. Ter esses dados todos compilados em único material é mais uma ferramenta para quem quer investir em Campo Grande”, comenta o secretário da Sidagro, Adelaido Vila.

