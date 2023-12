Campo Grande realiza mutirão de vacinação neste final de semana

Durante o ponto facultativo referente ao feriado do Dia da Independência, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realizará um mutirão de vacinação em cinco pontos da cidade nesta sexta-feira (8).

O plantão terá início às 7h, com três unidades de saúde abertas: UBS Dona Neta, UBS 26 de Agosto e USF Moreninhas. A partir das 10h da manhã, os postos de vacinação localizados nos shoppings Norte Sul Plaza e Bosque dos Ipês também estarão aplicando as doses.

Durante o mutirão, serão oferecidos todos os imunizantes que fazem parte da rotina de vacinação, abrangendo crianças e outros públicos. As vacinas incluem aquelas contra febre amarela, pentavalente (que protege contra diversas doenças), e tríplice viral (eficaz contra sarampo, rubéola e caxumba).

Para receber a vacina, basta comparecer com a caderneta de vacinação e um documento de identificação com foto. A superintendente de vigilância em Saúde da Sesau, Veruska Lahdo, destaca que essa ação visa facilitar o acesso da população à vacinação e aumentar a cobertura vacinal.

