Campo Grande está no topo entre as cidades com a maior valorização dos imóveis

Campo grande é um dos polos da região centro oeste do país e conseguiu valorizar o preço dos seus imóveis

A cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, é um dos destinos mais conhecidos do centro-oeste do Brasil. Com uma população de 898.100, o local é caracterizado pela mistura do clima seco com um verão chuvoso para refrescar seus moradores.

Nos últimos anos, o destino começou a receber mais turistas e o governo local ligou o sinal de alerta para melhorar a infraestrutura da cidade.

Mercado imobiliário

Um dos pontos principais em relação a isso é o mercado imobiliário. O setor está cada vez mais aquecido e alguns bairros jogam o preço da valorização para cima, o que demonstra a importância de manter a economia local aquecida.

Se tirarmos Rio de Janeiro e São Paulo, estados que puxam os valores para o alto, Campo Grande foi a cidade que mais crescer nos preços de valorização dos imóveis. Para entendermos o contexto, o preço do metro quadrado está em R$ 8.736,00. Uma alta de 20% em relação ao ano passado.

Por conta deste avanço no preço dos imóveis, bairros, como, por exemplo, Chácara Cachoeira, Itanhangá, Carandá Bosque e Autonomista se destacam na região e atraem novos moradores.

Essa notícia anima não só quem projeta comprar um imóvel, como também quem gostaria de alugar o seu apartamento ou vender casa em Campo Grande, pois sabe que o seu lucro pode ser muito atrativo.

Em alta nas capitais

Outro índice que aponta onde o avanço do setor imobiliário em relação a valorização do imóvel em Campo Grande é o índice que mostra o município em terceiro lugar. Apenas de Maceió, o líder, e Goiânia, que fica em segundo na capital.

O que justifica a valorização?

Um dos grandes segredos de Campo Grande é a qualidade de vida que entrega ao seu morador e possíveis compradores. Algo que não é comum nas principais capitais do país. Outro ponto que pesa bastante a favor da cidade é que o seu valor é menor em comparação com grandes centros, que ficam na região sudeste.

PIB

De acordo com a pesquisa do CENSO, Campo Grande aparece tem uma população de 898.100 habitantes e o PIB do município está em R$ 37.916,00.

Pontos Turísticos

Assim como qualquer outra capital do país, não basta ter apenas o status de grande cidade do estado, Campo Grande também sabe explorar seus recursos e apresentar um roteiro interessante de diversão aos moradores e visitantes. Confira abaixo algumas opções que o local oferece:

MARCO: O Museu de Arte Contemporânea é um acervo rico com pouco maisde 900 obras, principalmente no que diz respiro as artes plásticas. O local também oferece aos frequentadores palestras e oficinas.

Parque das Nações Indígenas: A natureza é utilizada da melhor forma possível pelos frequentadores. No local é possível praticar esportes, encontrar os amigos, realizar caminhadas e até mesmo curtir os lagos no fim da tarde com um belo visual.

Lago do Amor: O ponto turístico ganhou esse nome devido a quantidade de namoradores que se encontravam pela região. Por lá, eles curtiam os momentos românticos e até mesmo formavam novos locais. Além disso, quem tem o seu pet também pode aproveitar o espaço para passear e conhecer novos amigos.

Mercado Municipal: O mercadão também é um ponto gastronômico que pode ser explorado por turistas e moradores. Inicialmente, o local era apenas uma feira livre, que cresceu muito na região. Além disso, chamava a atenção por conta dos preços baixos, o que potencializava as vendas. Atualmente, é um grande polo local e recebe diversos visitantes.

