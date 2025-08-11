Semana em MS inicia com quase 3 mil vagas de emprego disponíveis

A Funsat (Fundação Social do Trabalho), e a Funtrab (Fundação do Trabalho), disponibilizam nesta segunda-feira (11) um total de 2.965 vagas de emprego para diferentes áreas e níveis de escolaridade, para quem busca a primeira oportunidade ou recolocação no mercado de trabalho.

A agência municipal disponibiliza 2.134 oportunidades distribuídas em 139 funções, como açougueiro, auxiliar de logística, operador de caixa e auxiliar de limpeza. O atendimento ocorre das 7h às 17h, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

Já a Funtrab oferece 831 vagas em funções como pedreiro, auxiliar de cozinha, vendedor interno, operador de telemarketing e auxiliar administrativo. O atendimento será realizado na Rua 13 de Maio, 2773, Centro, das 7h30 às 17h.

Para participar dos processos seletivos, é necessário comparecer aos postos de atendimento com documentos pessoais e Carteira de Trabalho, física ou digital. No caso da versão digital, o candidato deve levar o celular com bateria carregada para acessar os dados.

As vagas também podem ser consultadas pelo aplicativo Sine Fácil, que permite pesquisar oportunidades e verificar contratos de trabalho. É preciso, no entanto, ter o currículo cadastrado e atualizado nos postos do Ministério do Trabalho.

Além das vagas gerais, as duas instituições oferecem oportunidades específicas para pessoas com deficiência e estágios para estudantes do ensino médio e superior. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

