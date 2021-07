Campanha “União em Dobro” doa mais de 200 toneladas de donativos

A campanha arrecadou alimentos, produtos de higiene e leite

A campanha social “União em Dobro” promovida pela cooperativa Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia chegou ao fim, registrando a impressionante marca de 105 toneladas de itens arrecadados. E, pela proposta da campanha, tudo o que fosse recolhido seria dobrado pela Cooperativa, o que resultou em 210 toneladas de donativos que serão distribuídas entre famílias, bairros e instituições de caridade.

Os donativos foram arrecadados em três fases, nos meses de abril, maio e junho: em abril, o foco foram alimentos não-perecíveis, enquanto em maio, as doações recolhidas foram de produtos de limpeza e itens de higiene pessoal. Na última etapa, no mês de junho, a campanha arrecadou leite em pó.

Com o total final da campanha, cerca de 96 mil pessoas serão beneficiadas nas 20 cidades de atuação da Cooperativa, nos Estados de Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia.

“O nome da campanha transmitia exatamente o espírito da nossa Cooperativa, que acredita que, ao unir forças, tudo fica maior. Ficamos entusiasmados em acompanhar o quanto nossos associados e colaboradores se engajaram e fizeram tudo isso ser possível. Queremos expressar nosso orgulho e nossa gratidão a todos que colaboraram”, destaca Celso Ramos Regis, presidente da Cooperativa.

A campanha também fez parte das ações do Dia de Cooperar, que é um movimento nacional de estímulo às iniciativas voluntárias, contínuas e transformadoras realizadas por cooperativas, e que está totalmente alinhado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, propostos pela ONU para erradicar a pobreza extrema no mundo até 2030.