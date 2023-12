Campanha em alusão a luta contra AIDs, irá promover testagem rápida, distribuição de preservativos e ações de concientização

Neste Dia Mundial de Luta Contra a AIDS, celebrado em 1º de dezembro, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande lança a campanha “Prevenção para Todos”. A iniciativa visa destacar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do HIV, promovendo a conscientização e oferecendo serviços à população.

Isabelle Mendes de Oliveira, gerente técnica de HIV/Aids da Sesau, destaca que a campanha tem como objetivo orientar a população sobre os locais de testagem e tratamento precoce. “O objetivo é alertar para a importância do uso responsável do preservativo como forma de prevenção do HIV/AIDS e demais infecções sexualmente transmissíveis, além de incentivar a testagem rápida para a detecção precoce do diagnóstico”, ressalta.

Durante todo o mês de dezembro, a Sesau realizará ações educativas e testagem rápida de HIV, Sífilis, hepatites B e C nas unidades da Atenção Primária. A campanha inclui também ações extramuro aos finais de semana, com a entrega de preservativos e divulgação da Profilaxia de Pré-exposição ao HIV (PrEP) e do autoteste.

A PrEP está disponível em 22 Unidades Dispensadoras de Antirretrovirais (UDM) em Campo Grande, no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), Serviço especializado CEDIP, e Esterina Corsini (HUMAP).

As metas da campanha estão alinhadas com a iniciativa 9595/95 da UNAIDS/OMS, que busca aumentar para 95% a proporção de pessoas que vivem com o HIV conhecendo seu diagnóstico, 95% dessas pessoas recebendo tratamento antirretroviral, e 95% daquelas em tratamento alcançando carga viral indetectável.

O desafio atual é sensibilizar a população sexualmente ativa, especialmente os jovens entre 15 e 49 anos, para o uso do preservativo, o método mais eficaz na prevenção do aumento de novas infecções. “É preciso incentivar o uso do preservativo como um hábito para a prática sexual segura, desconstruindo a ideia de que fazer sexo sem camisinha é mais prazeroso”, destaca Isabelle Mendes de Oliveira.

Durante o mês de dezembro, a campanha visa atingir um público de aproximadamente 2 mil pessoas, por meio de atividades como testes rápidos de HIV/AIDS, distribuição de autotestes e insumos de prevenção.

Estatísticas e Desafios

Entre 2013 e 2023, foram notificados 4.048 casos de HIV/AIDS no sexo masculino e 1.309 no sexo feminino em Campo Grande. Observa-se uma tendência de crescimento nos casos no sexo masculino, não apenas na capital, mas também em outros estados brasileiros.

No período de 2018 a 2023, foram notificadas 273 crianças expostas ao HIV residentes na capital, com uma queda no número de casos em comparação com anos anteriores. No mesmo período, houve o diagnóstico de 1 caso de criança menor de 5 anos com AIDS, exceto em 2022, quando não houve nenhuma notificação para esse agravo.

Atualmente, Campo Grande conta com 6.200 Pessoas Vivendo com HIV/AIDS (PVHA) cadastradas no Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM). No mesmo período, foram registrados 719 casos de abandono de tratamento, considerando indivíduos que não retiraram os medicamentos antirretrovirais por mais de 100 dias.

Neste ano, Campo Grande participou das etapas para a certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV e receberá o Selo Prata de Boas Práticas em Brasília, no dia 08 de dezembro. A certificação segue os critérios da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), e reflete o esforço do município em atingir metas que contribuam para a eliminação da transmissão vertical do HIV.

O Selo Prata é concedido a municípios que atendem aos indicadores de eliminação da transmissão vertical do HIV ou que estão próximos de alcançar essa meta. A certificação reforça o compromisso de Campo Grande em adotar medidas de prevenção e garantir o diagnóstico precoce em gestantes, reduzindo assim o risco de transmissão vertical do HIV.

Nota sobre Crianças Expostas ao HIV

Crianças expostas ao HIV durante a gestação, parto ou amamentação são atendidas nos Serviços de Especialidade (CEDIP e Hospital Dia Esterina Corsini – HUMAP). Além disso, como medida de prevenção, é oferecida fórmula infantil para as crianças notificadas.

A campanha busca não apenas conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico, mas também promover uma mudança cultural em relação ao uso do preservativo e à busca por testagem precoce, elementos fundamentais na luta contra a AIDS e no cuidado com a saúde sexual da população.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: