Campanha alerta para o abuso sexual contra crianças em MS

Com o intuito de proteger a infância, acolher o adolescente e restaurar o adulto, o tema é abordado em oito países da América do Sul

Segundo dados do SINAN/SES/CVE/GDANT, em Mato Grosso do Sul, no período de 2019 a 2023, foram registradas 22.253 notificações de violência contra crianças e adolescentes, sendo 2.516 dessas de violência sexual.

Com números tão alarmantes, no dia 24 de agosto deste ano, milhares de pessoas na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai sairão às ruas para conscientizar a sociedade sobre a importância de combater o abuso sexual infantil. Além disso, promoverão encontros, palestras, feiras de saúde e orientação à comunidade, tudo de forma gratuita.

As ações fazem parte do Quebrando o Silêncio, uma iniciativa da Igreja Adventista que mobiliza milhares de pessoas em oito países da América do Sul no combate a diversos tipos de violência. A cada ano, um tema diferente é abordado.

Tema 2024

Para a edição de 2024, o foco da campanha também está no crescimento saudável e seguro das crianças e adolescentes. Todos os dias, de forma silenciosa, inúmeras delas sofrem algum tipo de abuso sexual e, na maioria das vezes, de pessoas próximas.

Segundo agências da ONU (Organização das Nações Unidas), anualmente 1 bilhão de crianças são vítimas de algum tipo de violência, inclusive de abuso. Dados apontam que 88% dos países têm legislação de proteção, mas menos da metade aplicam as leis.

Assim, o objetivo do projeto é despertar a necessidade de atenção e ação. E mostrar para crianças que certos tipos de carinho não são corretos. Além, é claro, de afirmar aos adolescentes que eles não estão sozinhos e podem conversar com pessoas de confiança e denunciar seus agressores.

“Cabe a nós protegermos nossas crianças, garantindo a elas o amor, a segurança e o auxílio que precisam”, destaca Jeanete Lima, educadora e coordenadora do projeto Quebrando o Silêncio na América do Sul.

O projeto

Todos os anos, o Quebrando o Silêncio trabalha sua campanha com três públicos diferentes: crianças, adolescentes e adultos. Dessa forma, materiais específicos são desenvolvidos para cada faixa etária.

Este ano, traz três revistas repletas de informações e depoimentos. Para o público adulto, o material reafirma que a infância está ameaçada, traz conselhos de como proteger a criança e como o adulto ferido pode ser restaurado.

Já a revista para adolescentes tem uma linguagem mais dinâmica, que desperta o sinal de alerta, além de orientações de como ser ouvido e a importância de falar. Para o público infantil, uma revistinha alegre e colorida traz uma história em quadrinhos de fácil leitura que aborda o tema de forma simples, lúdica e didática.

Ações são realizadas ao longo de todo o ano e, em agosto, com a data principal, há uma grande mobilização dos templos adventistas nos oito países da América do Sul.

Além do material físico, é possível conferir de forma digital acessando o site oficial da campanha: quebrandoosilencio.org. Lá também é possível conferir materiais extras, artes, matérias das edições anteriores e muito mais.

Em Mato Grosso do Sul

Centenas de ações estão sendo realizadas em todo o Estado, como palestras com especialistas da área em escolas e igrejas, entrega de material de conscientização, passeatas e carreatas.

