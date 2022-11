Caminhoneiro sofre ferimentos graves ao tentar desviar de veículo em rodovia

Um caminhoneiro ficou gravemente ferido na noite de ontem (29), após sofrer um acidente na BR-262, em Ribas do Rio Pardo, a 96 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações policiais, o condutor desviou de um veículo que invadiu a pista.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, o caminhoneiro transportava baterias e estava seguindo sentido São Paulo, quando em determinado quilômetros da rodovia, percebeu um veículo invadindo a sua pista. Ainda conforme relatos da PRF, o condutor teve que desviar e acabou indo para fora da pista, momento em que desceu a ribanceira.

O motorista foi socorrido com ferimentos graves, porém foi encaminhado consciente e orientado para o hospital.

Ainda de acordo com informações da PRF, suspeita-se que o motorista tenha dormido ao volante.

