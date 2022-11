Na Capital, caminhão com carga inflamável é destruído por fogo na BR-262

Com informações dos repórteres Mariely Barros e Marcos Maluf

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado na tarde desta segunda-feira (28), para apagar o incêndio que detonou um caminhão VM Volvo carregado com sete mil litros de thinner – Produto altamente inflamável e muito perigoso, na BR-262, saída para Sidrolândia, na Capital.

O caminhoneiro Rafael da Silva, 36, conta que estava saindo de Campo Grande rumo ao núcleo industrial, descendo a via com o caminhão quando precisou frear, foi quando viu que os freios do veículo não estavam funcionando.

O sistema de segurança do caminhão nesse tipo de caso trava automaticamente, segundo o motorista. Em situação complicada e olhando para o fogo que iniciou na parte de trás do veículo, ele ainda tentou pegar o extintor de incêndio, mas não deu tempo de nada. Rafael dirige há 12 anos e esta é a primeira vez que aconteceu algo desse tipo com ele.

De motocicleta, um bombeiro que estava atrás do caminhou viu o fogo e chamou outra guarnição do corpo de bombeiros. Em seguida, três viaturas se deslocaram, sendo duas para a extinção do fogo que chegou a atingir uma área privada.