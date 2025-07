Camila Jara promove campanha ‘Calor da Esperança’ para arrecadar roupas de inverno em MS

Com a chegada do inverno em Mato Grosso do Sul, a deputada federal Camila Jara (PT) lançou a campanha Calor da Esperança, com o objetivo de arrecadar roupas de frio, agasalhos e cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade. A iniciativa segue até o dia 15 de agosto e conta com diversos pontos de coleta espalhados por Campo Grande.

Segundo dados do IBGE de 2022, 23% da população de Mato Grosso do Sul vive abaixo da linha da pobreza, o que representa mais de 1,2 milhão de pessoas. Em muitos lares, a luta diária é para garantir o básico, como comida e moradia e o frio agrava ainda mais essa realidade.

A ação mobiliza a população para doar roupas em bom estado.

Os pontos de arrecadação são: Ponto Bar, Depieri Bar, Capivas, Cruz Vermelha, Cajor-UFMS, Checkmate Jiu Jitsu, Espaço de Dança Suzana Leite, Copo Bar, Ma donna Bar, Mistura Bar, Éden Beer, 67 Bar e Blefe Pizza.

“A gente sabe que o inverno sul-mato-grossense pode ser cruel, principalmente para quem vive nas ruas ou em condições precárias. A ideia da campanha é simples: mobilizar quem pode doar e levar calor, cuidado e dignidade para quem mais precisa”, afirma Camila Jara.

A deputada também ressalta que a solidariedade é uma forma de resistência e construção coletiva. “Enquanto alguns tentam espalhar o ódio e a indiferença, nós seguimos promovendo empatia, afeto e ação. É assim que a gente constrói um estado mais justo.”

Para quem deseja contribuir, basta levar a doação até um dos pontos parceiros até o dia 15 de agosto. Participe!