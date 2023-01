Calor intenso pela manhã preocupa e causa desconforto durante atividades físcias

Apesar de estarmos no verão, as temperaturas altas principalmente pela manhã, têm deixado a população campo-grandense preocupada, pois, desde as primeiras horas do dia, o sol forte e o calor intenso têm tomado conta da cidade e assim causado um incômodo principalmente nas pessoas que optam por esse período do dia para caminhar e praticar exercícios físicos ao ar livre.

A equipe do jornal O Estado foi até a Praça Esportiva Belmar Fidalgo, localizada no centro da Capital, onde é comum encontrar diariamente pessoas caminhando, jogando vôlei ou praticando outras atividades, para conversar com a população e saber como as altas temperaturas impactam no desenvolvimento das atividades físicas. E, mesmo o local sendo muito arborizado, não é o suficiente para driblar o calor.

As amigas Fernanda Schmitz e Regina Sabala costumam sempre caminhar no local pela manhã, e também fazem pilates. Elas citam que os cuidados têm sido redobrados para evitar desidratação ou mal-estar.

“Estamos sempre nos hidratando, tomando água porque o dia já amanhece quente. Passamos protetor solar também, porque, senão, nossa pele não aguenta”, disseram.

Já Francisco Grillo, 64 anos, afirma que a escolha do horário das atividades era algo que levava em consideração, mas que nesta semana, principalmente, não tem adiantado muito.

“Procuro vir sempre antes das 7h por conta do sol, mas de uns tempos pra cá, não tem adiantado. O jeito é caminhar um pouco, parar na sombra, e assim vai”, explicou Francisco.

Mas qual o motivo de as temperaturas estarem tão altas já no início da manhã? O meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Mamedes Luiz Melo, explica que, dentro de uma estação chuvosa, no caso do verão, que não tenha muitas nuvens, principalmente no período da manhã, isso faz com que o sol fique mais aparente.

“Mas isso está dentro das características da estação. Não há nada de anormal no que está acontecendo”, disse Mamedes.

Porém as altas temperaturas no verão podem causar alguns problemas. Segundo o médico Marcelo Murucci, além da desidratação, queimaduras solares e insolação, existem casos extremos, como o choque térmico. Também podem aumentar o risco de doenças cardíacas e problemas respiratórios, especialmente em indivíduos idosos ou com doenças crônicas.

“É sabido que as altas temperaturas podem afetar a função renal de várias maneiras. A mais relevante é a desidratação, que pode ocorrer como resultado de suor excessivo e pouca ingestão de água durante dias quentes. A desidratação pode levar à concentração de substâncias tóxicas nos rins e pode prejudicar a capacidade dos rins de filtrar essas substâncias”, afirma.

Por Suelen Morales – Jornal O Estado do MS

