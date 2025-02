Calor intenso e chuvas isoladas marcam o clima desta segunda-feira (24)

Nesta segunda-feira (24), Mato Grosso do Sul enfrentará altas temperaturas e possibilidade de chuvas a qualquer momento. O calor deve superar os 30°C em todas as regiões do estado, com a expectativa de chuvas que podem variar de fracas a fortes.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a chance de trovoadas isoladas é alta, especialmente no período da tarde. Em Campo Grande, a mínima será de 22°C pela manhã e a máxima deve chegar aos 34°C. No interior do estado, em Dourados e Anaurilândia, a mínima variará entre 23°C e 24°C, com máxima de 33°C. Já ao sul, em como em Ponta Porã, a mínima ficará entre 22°C e 24°C, com máximas que variam de 32°C a 33°C.

Na região sudoeste e pantaneira, cidades como Porto Murtinho terão mínimas de 23°C a 24°C, com máximas variando entre 36°C e 37°C, também com possibilidade de chuvas. Coxim e Três Lagoas terão mínimas de 23°C a 24°C, com máximas entre 33°C e 34°C.

A população deve estar atenta ao clima, principalmente para o risco de chuvas fortes e trovoadas no período da tarde, o que pode causar transtornos temporários.