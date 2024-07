Calor intenso e baixa umidade predominam em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira

Sem previsão de chuva, o calor intenso continua a dominar Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (4), com temperaturas podendo alcançar até 36ºC ao longo do dia. Este cenário de calor extremo vem acompanhado de um preocupante nível de umidade relativa do ar, que caiu para índices muito baixos em várias regiões do estado.

Na quarta-feira (3), Corumbá e Coxim registraram os menores índices de umidade relativa do ar do Brasil, com apenas 16%. Outras cidades, como Jardim (17%), Bataguassu (18%), Porto Murtinho (18%), Sidrolândia (18%), Sonora (18%), Amambai (19%), Aquidauana (19%), Corumbá (19%), São Gabriel do Oeste (19%) e Água Clara (19%) também apresentaram índices alarmantes.

Campo Grande teve a pior umidade relativa do ar entre as capitais brasileiras, com 19%, bem abaixo dos níveis considerados saudáveis pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que recomenda uma umidade entre 40% e 70%.

A quinta-feira amanheceu com céu aberto e uma temperatura de 21ºC em Campo Grande. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas máximas previstas para hoje e amanhã são de 32ºC. No fim de semana, a temperatura deve cair um pouco, com máxima de 30ºC no sábado e 25ºC no domingo.

A chegada de uma nova frente fria promete amenizar o calor no início da próxima semana. As mínimas previstas são de 14ºC na segunda (8) e terça-feira (9), e 14ºC na quarta-feira (10).

Ponta Porã e Chapadão do Sul têm máxima prevista de 31ºC, Dourados, Três Lagoas, Naviraí, Ivinhema e Paranaíba, de 32ºC. Em Bonito, Maracaju e Água Clara, os termômetros devem atingir os 33ºC. Os municípios que devem atingir as maiores temperaturas são Corumbá e Coxim, com máxima prevista de 35ºC e Porto Murtinho, com 36ºC.

Diante dessas condições climáticas extremas, é importante que a população adote medidas para se proteger do calor e da baixa umidade. Recomenda-se aumentar a ingestão de líquidos, evitar a exposição direta ao sol nas horas mais quentes do dia, e utilizar umidificadores de ar ou toalhas molhadas em ambientes fechados para melhorar a qualidade do ar. Além disso, atividades físicas devem ser realizadas preferencialmente nas primeiras horas da manhã ou no final da tarde, quando as temperaturas estão mais amenas.

Com informações do Inmet

