Caixão com corpo dentro cai do carro funerário em Campo Grande

No inicio da tarde desta quinta-feira (08), um caixão com corpo dentro caiu de um carro funerário nas proximidades da Avenida Ernesto Geisel, na rua lateral ao Shopping Norte Sul Plaza.

Pessoas que passavam ao redor gravaram um vídeo no qual aparece o motorista da funerária sendo ajudado por outro homem a colocar o caixão novamente dentro do veículo.

Apesar do ocorrido, o corpo do falecido não foi danificado, segundo informações.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais em uma página chamada ‘passeando em Campo Grande’.

