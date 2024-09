Cadela especialista em resgates às vítimas de desastres dá à luz a 6 filhotes em MS

Momento fofura! A cadela Laika, especialista em salvamentos à vítimas de desastres, deu à luz a seis filhotinhos no canil do Corpo de Bombeiros Militares, em Campo Grande. O vídeo dos recém-nascidos junto a nova mamãe foi compartilhado nas redes e conquistou os internautas.

A publicação foi feita nessa segunda-feira (2). Os filhotes, ainda recém-nascidos, nem abriram os olhinhos. “A cegonha possou por aqui”, escreveram no post. Laika é da raça pastor holandês. Com o DNA puro, a intenção do tutor é enviar os filhotes para treinamento e, posteriormente, incluí-los em treinamentos específicos.

Licença maternidade canina

Laika está afastada da corporação. A nova mamãe se dedica aos filhotes, com a ajuda dos bombeiros do canil, na Capital. Antes da “licença maternidade”, a cadela atuou em salvamentos específicos.

Trabalhos

Em maio deste ano, Laika foi enviada para o Rio Grande do Sul. A cadela ajudou os bombeiros na identificação e resgate de algumas vítimas da trágica enchente que encobriu o estado sulista.

Laika tem experiência em salvamentos. Também em maio deste ano, a cadela passou por uma nova avaliação para garantir que está em condições de embarcar na missão. Depois de cumprir uma série de exercícios, acompanhado do parceiro dela, o sargento Thiago Kalunga, Laika conquistou a recertificação nacional de Cães de Busca e Resgate, em Cianorte, no Paraná.

Durante a prova de certificação, a cadela foi avaliada em diversas provas de habilidades fundamentais, como obediência, destreza e controle. Em uma das fases é testada a capacidade do cão de localizar vítimas em situações de risco extremo.

Em 2023, Laika levou apenas 10 minutos para encontras vítimas sob escombros e conseguiu certificação de “busca urbana”. A cadela faz parte da matilha oficial experientes do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul e também já atuou nas buscas por pessoa desaparecida no Pantanal, em fevereiro deste ano.

Com g1