Bugiu é capturado em bairro da Capital; é o segundo caso apenas nesta semana

Pela segunda vez apenas esta semana, a Polícia Militar Ambiental capturou um bugiu em ambiente urbano. Desta vez, o animal foi encontrado na tarde de ontem (7), na Vila Popular. Ele estava ferido em um terreno baldio em meio ao mato.

Os Policiais receberam um telefonema, com informações moradores da Vila Popular, de que havia um animal silvestre da espécie Alouatta seniculus (bugio). Ao chegarem no local, a equipe pode confirmar as informações.

O bugiu possuía vários ferimentos, inclusive, uma fratura exposta no braço, possivelmente provocado por pessoas que se assustaram com o bicho e o agrediram. O bugio, um jovem macho, que aparentava estado crítico, foi capturado e levado urgentemente para atendimento médico veterinário no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

Logo que os veterinários o liberem, o animal será devolvido ao seu habitat natural, longe de área urbana

Outro caso nesta semana

A Polícia Militar Ambiental de Campo Grande capturou, na noite de quarta-feira (5), um outro bugiu. Este estava nas proximidades da rua Toro no bairro Zé Pereira. Uma mulher que morava próximo ao local acionou a PMA quando avistara o animal ferido ao chão, depois de descer de uma árvore.

