Brasil tem 8ª onda de calor do ano nesta semana; temperaturas podem superar os 40°C no Centro-Oeste

Após um breve refresco no fim de semana, causado pelo avanço de uma frente fria, a semana começa com mais uma onda de calor no País. De acordo com a Climatempo, esta é a 8ª onda de calor em 2024. As maiores marcas devem ser registradas em Mato Grosso do Sul, no interior de São Paulo, oeste de Minas Gerais, sul do Mato Grosso e Goiás.

Além das altas temperaturas, a tendência é de uma nova sequência de dias com baixa qualidade do ar e alto potencial para focos de incêndio. Novamente o céu pode ficar esbranquiçado por conta da fumaça das queimadas.

A umidade do ar também pode voltar a níveis preocupantes em diversas capitais. A previsão é que a nova onda de calor se estenda, ao menos, até dia 8 de outubro.

Em algumas capitais, as máximas podem retornar para a casa dos 40°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em Campo Grande, os termômetros devem chegar a 40°C já nesta segunda (30). Em Cuiabá, a previsão é que a máxima atinja essa marca a partir de terça-feira (1º).

Altas temperaturas na primavera

A onda de calor da última semana fez com que algumas capitais batessem recordes de calor neste início de primavera.

A cidade de São Paulo, por exemplo, teve o recorde quebrado três vezes seguidas. Capitais do Centro-Oeste, como Brasília e Campo Grande também registrará a maiores marcas do ano.

Com g1

