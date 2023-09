Bolsas para graduação em Engenharia de Software são oferecidas em parceria com universidade

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Juventude (Sejuv), estabeleceu uma parceria com a Jala University para oferecer bolsas integrais em um curso de graduação em Engenharia de Software. A oportunidade está disponível para jovens que estejam no 3º ano do Ensino Médio ou já o tenham concluído.

O curso, ministrado 100% online com graduação nos Estados Unidos, oferece uma formação completa com professores americanos e brasileiros, incluindo a aprendizagem em inglês, um estágio de um ano na Jala Soft e garantia de emprego após a conclusão.

Segundo Fernando Schimelfenig, líder de Admissões América Latina da Jala University, a iniciativa visa atender à crescente demanda por profissionais na área de tecnologia. A Jala University, sediada na Bolívia e com mais de 22 anos de operação, oferece bolsas integrais para estudantes da América Latina. O curso, com início previsto para janeiro de 2024, será realizado remotamente, proporcionando uma experiência de aprendizado interativa em grupos de 20 a 30 alunos.

“Ela é uma universidade corporativa, da Jala Soft, sediada na Bolívia, com 22 anos de operação. Atualmente temos mais de 1.200 engenheiros espalhados em mais de 60 cidades da América Latina”, explicou.

O processo seletivo, com duração média de 100 dias, garante que os estudantes selecionados tenham acesso a uma formação de qualidade com uma carga horária total de 7.260 horas, reconhecida pela Secretaria de Educação Pós-secundária Privada da Califórnia (BPPE). A Jala University já conta com mais de 400 estudantes ativos em diversos países da América Latina e planeja abrir 200 vagas adicionais para janeiro de 2024, com o objetivo de formar profissionais aptos a atuar na indústria de tecnologia, em especial na engenharia de software.

A bolsa de estudos abrange os quatro anos de estudo e é seguida por um contrato de trabalho garantido na Jala Soft por um período igual ao investido na formação.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

