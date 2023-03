Bolsa família: mais de 19,2 mil famílias de MS são excluídas de benefício

Devido a irregularidades e por ultrapassarem o critério de renda permitido pelo Programa Bolsa Família, foram cancelados 19.207 cadastros de beneficiários em Mato Grosso do Sul. O número representa 8,9% das 215.940 famílias que receberam o benefício em fevereiro.

A portaria com a decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 6. “A Coordenação-Geral de Pagamentos de Benefícios (CGPAG), em conjunto com a Dataprev, deverá tomar as medidas necessárias às adequações de legislação e sistemas”, diz o ato.

“As instituições financeiras ficam impedidas de executar novas averbações ou comandos que contemplem as operacionalizações descritas na portaria”, completa.

A Secretaria de Assistência Social de Campo Grande declarou que está aguardando a publicação das normas, bem como o acesso aos dados, para poder planejar as ações a serem implementadas em âmbito municipal. A pasta enfatiza também a importância de as famílias manterem suas informações atualizadas e condizentes com a situação real que vivenciam.

A folha de pagamento deve totalizar aproximadamente R$ 14 bilhões. Para junho, com o início dos pagamentos dos demais adicionais, a projeção é de que o benefício chegue a aproximadamente R$ 714.

No parâmetro da região centro-oeste, Mato Grosso do Sul é o Estado que têm a menor taixa de famílias cadastradas no Bolsa Familia, e o maior número de cancelamentos do beneficio 19.207.

