Blitz educativa em bares e restaurantes auxilia no combate à LGBTfobia

Com objetivo de ampliar as ações de combate a LGBTfobia em Mato Grosso do Sul, será promovida a partir desta quarta-feira (23), blitzes educativas em bares e restaurantes de todo estado, com intuito levar informação e divulgar canais de denúncia contra estes crimes.

A iniciativa é promovida pela Secic (Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura), por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas LGBT em parceria entre a FundturMS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), Defensoria Pública e Ministério Público Estadual.

Diretor-presidente da FundturMS, Bruno Wendling, ressalta a importância da iniciativa. “É uma ação importante e necessária. A Fundtur tem o papel de, além de promover seus destinos para o público LGBT, sensibilizar e auxiliar combate ao pré-conceito juntamente com a subsecretaria estadual de Políticas Públicas LGBT”.

A campanha também será divulgada por meio das redes sociais, terá o envio de cartazes nas escolas, batalhões da PM, órgãos estaduais, assim como estabelecimentos como restaurantes e bares, escolas, repartições públicas e estabelecimentos privados.

“Será uma campanha de identidade visual, com cunho pedagógico, para estimular a população LGBT a procurar a delegacia, em casos de LGBTfobia, que é um crime, inclusive temos uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de 2019, que equipara ao crime de racismo, por isso não é mais uma brincadeira, mal-entendido ou agressão que não será penalizado”, explicou o subsecretário estadual de Políticas Públicas LGBT, Leonardo Bastos.

Conforme a legislação brasileira, o ato de discriminação de LGBT+ é previsto como crime desde 2019. Em MS, a Lei Estadual 3.157/05 dispõe sobre as medidas de combate à discriminação devido à orientação sexual no Estado de Mato Grosso do Sul.

Confira os estabelecimentos que receberão a blitz educativa em Campo Grande:

23 de fevereiro de 2022

18h10 – Vitrine Grill, Av. Bom Pastor, 652 – Vila Vilas Boas

18h40 – Cantina Romana, R. da Paz, 237 – Jardim dos Estados

18h50 – Pizzaria Romana, R. Bahia, 463 – Jardim dos Estados

19h10 – Mr. Hoppy Campo Grande-Centro – Endereço: R. Padre João Crippa, 947 – Centro

24 de fevereiro de 2022

18h30 – Território do Vinho, R. Euclides da Cunha, 485 – Centro

19h – Tasco Botequim, R. Manoel Inácio de Souza, 1293 – Santa Fe

19h20 – Lupland Biergarten, R. Antônio Maria Coelho, 3285 – Jardim dos Estados

25 de fevereiro 2022

18h – Saagio Pizza, R. Cristóvão Lechuga Luengo, 368 – Sala 01 – Conj. Res. Mata do Jacinto,

18h30 – Pizzaria Al Forno, R. Vitório Zeola, 728 – Carandá Bosque

19h – Priya Restaurante Comida Indiana Inclusiva, R. 25 de Dezembro, 2062 – Monte Castelo

19h30 – Maó boteco bar – R. Eduardo Santos Pereira, 1296 – Centro

Serviço:

Mais informações e denúncia podem ser feitas no Centro Estadual de Cidadania LGTB: (67) 33169183, Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria (67) 992657323 e Ouvidoria do Ministério Público: 0800 647 1127.