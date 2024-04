Bioparque Pantanal realiza transferência de peixes do aquário de Bonito para a Capital

O Bioparque Pantanal está empenhado em uma operação de transferência de quase mil peixes do Aquário de Bonito para a Capital. Os profissionais encerram as atividades nesta sexta-feira após quatro dias de operação intensa. A transferência é realizada durante a madrugada para garantir a saúde e o bem-estar dos animais, que incluem espécies nativas do bioma sul-mato-grossense, como pacus, piraputangas, tambaquis e cascudos.

O Aquário de Bonito foi desativado em 31 de março devido à falta de mão de obra especializada e mudanças no alvará de funcionamento. Para executar a transferência, a equipe do Bioparque Pantanal é composta por biólogos, médicos veterinários e zootecnistas, garantindo um manejo delicado e cuidadoso durante todo o processo.

O procedimento de retirada dos peixes dos tanques é realizado durante a noite para proteção térmica dos animais, e a equipe trabalha até a madrugada para carregar o caminhão e iniciar a jornada até Campo Grande. Ao chegarem à Capital, os peixes passarão por um período de quarentena em tanques separados para cuidados e adaptação antes de serem transferidos para os tanques de exposição no Bioparque Pantanal.

Leia mais: