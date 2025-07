Bella Ajuda encerra edição 2025 com ação especial em Campo Grande no Dia da Pizza

Campanha solidária da rede Bella Capri já arrecadou mais de R$ 2 milhões e doou mais de 52 mil pizzas em 11 anos. Em Campo Grande, a ação beneficiou a Associação Juliano Varela

A pizzaria Bella Capri em Campo Grande será palco de um momento especial nesta quinta-feira, 10 de julho. Em comemoração ao Dia da Pizza, será realizado o encerramento da campanha Bella Ajuda 2025, promovida pela rede de franquias Bella Capri, com a participação das crianças da Associação Juliano Varela, que atende pessoas com Síndrome de Down, autismo, microcefalia e outras deficiências intelectuais.

A ação solidária faz parte da 11ª edição da campanha Bella Ajuda, que este ano beneficiou 37 entidades assistenciais em 31 cidades nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Minas Gerais. A dinâmica da campanha é simples e eficaz: durante os meses de maio e junho, as instituições parceiras venderam cupons de pizzas no valor de R$ 49,90. As pizzas foram retiradas nas unidades Bella Capri e 100% dos recursos ficaram com as entidades.

Em Campo Grande, a campanha teve como parceira a Associação Juliano Varela, que comercializou 200 cupons, arrecadando quase R$ 10 mil. O encerramento será marcado por um dia de vivência gastronômica para as crianças da associação, que visitarão a cozinha da pizzaria Bella Capri para aprender a montar suas próprias pizzas, escolhendo os ingredientes e participando do processo até a degustação.

Gesto que alimenta e transforma

Desde que foi criada em 2015, a campanha já distribuiu mais de 52 mil pizzas, com um montante arrecadado superior a R$ 2,1 milhões para instituições sociais. Só em 2025, a Bella Ajuda doou mais de 8 mil pizzas e superou a marca de R$ 400 mil arrecadados.

Para Guto Covizzi, diretor da Covizzi Franchising, franqueadora da rede, a Bella Ajuda é uma das mais significativas ações da marca.

“É um compromisso com a responsabilidade social, refletindo diretamente os valores da Bella Capri, com a garantia de que 100% dos recursos são revertidos para entidades sociais. Essa iniciativa posiciona nossas pizzarias não apenas como um local de excelência gastronômica, mas também como um pilar de apoio e contribuição social nas cidades onde atuamos.”

Sobre a rede Bella Capri

A Bella Capri é uma franquia de pizzarias fundada em 1998 e especializada em pizzas feitas à mão com receitas inspiradas na tradicional gastronomia italiana. A rede oferece dois modelos de negócios: o Agile, voltado para delivery e retirada (com opção de drive-thru), e o Tradizione, que inclui consumo no local. Atualmente, são 44 lojas em 33 cidades, com presença nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.

Sobre Associação Juliano Varela

Uma Associação, sem fins lucrativos, que atua na defesa e garantia de direitos e no atendimento direto de pessoas com deficiência intelectual diversos como: Síndrome de Down, Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Microcefalia e Transtorno do Espectro Autista (TEA). O público atendido são crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade e seus familiares, atendidos nas áreas de assistência social, reabilitação, trabalho, cultura, esporte, lazer e educação, visando facilitar a sua integração e emancipação social.

Serviço

Encerramento da Campanha Bella Ajuda – Campo Grande/MS

Local: Bella Capri – Chácara Cachoeira

Data: Quinta-feira, 10 de julho de 2025

Horário: 14h

Endereço: Av. Afonso Pena, 5264 – Chácara Cachoeira (Posto Tereré – em frente ao Shopping Campo Grande)

Informações: Agência MS Comunicação – Ida Garcia | (67) 99984-7202

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram