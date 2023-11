Bebê angolano passa mal e morre em ônibus de viagem

Uma criança de aproximadamente sete meses, morreu na madrugada de hoje (22), dentro de um ônibus de viagem interestadual, na BR-262, próximo a Corumbá, a 515 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site Diário Corumbaense, o bebê estava dentro do ônibus que seguia o itinerário Corumbá/ São Paulo, com os pais angolanos, quando começou a passar mal e a vomitar. A criança foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros, que informaram o óbito da criança à Polícia Civil.

Equipes do plantonista foram até a Santa Casa buscar mais detalhes sobre o incidente. Os pais da criança relataram aos policiais que a criança chegou a passar mal 1 hora antes de chegar em Corumbá.

Em depoimento, eles ainda falaram que eles moravam em São Paulo e estavam mudando para Corumbá, e comentaram que a criança antes da viagem passou por atendimento médico, quando o profissional passou alguns medicamentos. Segundo o pai, um desses remédios seria dipirona.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na 1ª Delegacia de Polícia Civil.

