Base móvel da guarda civil metropolitana está na região do Prosa em Campo Grande

A base móvel instalada na Rua Jamil Basmage, na manhã desta sexta-feira (21), além de dar suporte ao trabalho já realizado pela Guarda Civil Metropolitana, abriga equipes responsáveis pela atuação em rondas preventivas, atendimentos, serviços de apoio como Patrulha Maria da Penha, Trânsito e Patrulha Ambiental, orientação à população com as demandas trazidas por ela, bem como o recebimento denúncias via 153.

A Base Móvel irá funcionar das 7h às 22h com rondas e atendendo aos anseios da população. Além disso, conta com os serviços de apoio da Patrulha Maria da Penha, Trânsito e Patrulha Ambiental, averiguações, ações preventivas e repressivas também no combate ao furto de fios e outras situações de violência.

Presente durante o ato, a prefeita Adriane ressaltou que a integração de forças faz com que haja mais resolutividade. “A Prefeitura tem avançado na segurança pública levando a Base Móvel para todas as regiões da Capital. Ela não está só para inibir de forma presente, mas escutando e atendendo os pedidos dos moradores e essa união faz com que as respostas sejam mais rápidas”, pontua

O objetivo da ação é contemplar as sete regiões de Campo Grande com a Base Móvel composta por um ônibus todo equipado dando condições aos guardas de prestarem esse serviço à população. São quatro viaturas de quatro rodas e seis motos. Equipes do ROMU e GEMOP estarão presentes na região. O serviço é rotativo e permanece uma semana em cada bairro, com rondas e patrulhamento.

“Todos juntos, trabalhando em prol da comunidade, conseguimos fazer muito mais, atendendo a comunidade, fazendo os levantamentos do que é necessário, junto com as forças policiais também, atingindo o objetivo que é a segurança dos moradores”, acrescentou o secretário de Segurança e Defesa Social Anderson Gonzaga.

