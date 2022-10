Barragem em Minas Gerais entra em alerta por rachadura

Em nota, a empresa reforça que a medida segue o Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM): “Neste nível, não é necessário o acionamento de sirenes ou a evacuação da zona de autossalvamento, pois não há risco iminente de rompimento. Salientamos que as autoridades competentes estão sendo envolvidas”.

AngloGold Ashanti revela que a rachadura foi identificada após uma inspeção de rotina e que a trinca tem alguns centímetros de largura. Ela também esclarece que é comum encontrar esses “defeitos” em estruturas que passaram por obras de reforço.

“A mudança para nível 1 é preventiva e seguirá até a apresentação dos estudos e análises da auditoria externa especializada confirmando a segurança e estabilidade da barragem à ANM. Ressaltamos que a barragem CDS II conta com todas as licenças legais, além da declaração de condição de estabilidade emitida por auditoria externa em setembro de 2022”, informou a empresa.

A mineradora ainda acrescentou na noite de sábado (8), que recebeu um lauda de uma empresa especializada “atestando que o fator de segurança da barragem CDS II se encontra em nível acima do recomendado, o que comprova a segurança e estabilidade da estrutura. O fator de segurança atual é de 1.82, ou seja, superior ao mínimo exigido pela legislação, que é de 1.50”.

