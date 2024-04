Concurso Nacional: 80% dos inscritos têm entre 20 e 44 anos

Candidatos com idade entre 20 e 44 anos representam 80,3% do total de inscritos no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), aponta o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Na pirâmide etária, brasileiros com essa faixa de idade correspondem a 38,72% da população, considerando dados do Censo 2022 , do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ou seja, a análise dos dados sobre o perfil de inscrições no CPNU, por faixas etárias, comprova elevado interesse dos grupos de jovens e adultos com menos de 45 anos em integrar os quadros federais.

Os dados sobre o número de inscrições, segmentados por faixas etárias, são da Fundação Cesgranrio, empresa aplicadora do concurso, em mapeamento solicitado pelo MGI, pasta que criou o modelo do novo CPNU e está conduzindo esse processo inovador de seleção de servidores para o serviço público federal.

A maior expressividade no Concurso Unificado envolve candidatos entre 25 e 34 anos: são 821.523 inscrições dentro dessa faixa etária, ou seja, 38,3% no universo total de candidatos (2.144.397). Tal índice de inscritos é superior à parcela de brasileiros e brasileiros com essa idade na composição da pirâmide etária do País. Conforme dados do Censo 2022, cidadãos entre 25 e 34 anos representam 15,24% do total da população do Brasil.

No grupo de candidatos entre 25 e 34 anos, a fatia feminina é majoritária, com 462.377 mulheres inscritas (56,3%); ante 359.146 homens inscritos (43,7%). Isso representa alinhamento ao perfil geral do CPNU (56,2% de mulheres e 43,8% de homens).

O segundo maior grupo de inscritos, considerando o critério de faixas etárias, envolve candidatos com idade entre 35 e 44 anos: 556.948 candidatos, ou seja, 26% do total. Ou seja, mais uma vez é uma parcela superior ao da pirâmide etária do Censo 2022, na qual esse grupo corresponde a 15,87% da população brasileira. Em terceiro lugar está a fatia de candidatos entre 20 e 24 anos: 342.988 candidatos (16% do total de inscrições). Na pirâmide etária, esse grupo responde por 7,61% da população brasileira.

Blocos

Na faixa de candidatos com idade entre 20 e 24 anos (jovem adulto), a maior parcela de inscrições foi realizada para o bloco temático 8 (Nível Intermediário); com 188.501 candidatos, ou 55% do total de inscritos nessa faixa etária. Na sequência, a maior quantidade de inscrições (42.804, ou 12,5% do total desse grupo) foi realizada para o bloco 7 (Gestão Governamental e Administração Pública).

Situação semelhante é observada no grupo entre 25 e 34 anos (adulto inicial), no qual a maior parcela de candidatos também disputará vagas no bloco temático 8 (nível intermediário), com 220.359 candidatos (26,8% das inscrições nessa faixa etária). Em segundo lugar, o maior volume de inscrições nesse grupo (177.239, ou 21,6%) é para o bloco 7 (Gestão Governamental e Administração Pública).

Entre a parcela de candidatos com idade entre 35 e 44 anos, a maior parte disputará vagas do bloco 7 (Gestão Governamental e Administração Pública): são 132.162 inscritos, ou seja, 23,7% das inscrições dentro dessa faixa etária. Em segundo lugar está o público que optou pelo bloco 8 (Nível Intermediário): 122.815 inscritos, representando 22,1% do total dessa faixa etária.

Outros grupos

Candidatos da faixa entre 45 e 59 anos representam 13,8% das inscrições (quarto grupo com maior número de candidatos — 296.359 candidatos); seguido pelo grupo entre 15 e 19 anos (4,8% — 342.988 inscrições) e da faixa entre 60 e 69 anos (1,1% — 22.826 inscrições). Esse balanço considera o número total de candidatos, levando em conta todos os blocos temáticos.

O Concurso Público Nacional Unificado é um modelo inovador de seleção de servidores públicos, criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O novo modelo consiste na realização conjunta de concursos públicos para o provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante a aplicação simultânea de provas em todos os Estados e no Distrito Federal.

O objetivo é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos; padronizar procedimentos na aplicação das provas; aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público; e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame.

Inscritos por faixa etária

15-19 anos: adolescência – 4,8%

20-24 anos: jovem adulto – 16%

25-34 anos: adulto inicial – 38,3%

35-44 anos: adulto de meia-idade – 26%

45-59 anos: pré-aposentadoria – 13,8%

60-69 anos: Idoso jovem / terceira idade – 1,1%

70-79 anos: idoso – 0,042%

80 anos ou mais: idoso avançado – 0,001%

Com informações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais